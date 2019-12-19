إيران: اعتقال 650 شخصًا في مناطق متفرقة بالبلاد

تحرير:أ.ش.أ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

احتجاجات إيران_أرشيفية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 650 شخصا في عدد من المناطق بالبلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني، إذ نقلت قناة «العربية الإخبارية» عن قائد الشرطة في مدينة كرمانشاه الإيرانية «على أكبر جافيدان»، قوله: «إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 250 متظاهرا آخر في المدينة الواقعة غرب البلاد». من جانبه، أعلن مسئول أمني عن اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن محافظتي الأهواز وفارس في الجنوب الإيراني.

وقال نائب في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني: «إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج خلال الأسبوع الأول من اندلاع الاحتجاجات في طهران». يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير المنظمات الحقوقية إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص، في حين تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن 12 ألف معتقل