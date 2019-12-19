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إيران: اعتقال 650 شخصًا في مناطق متفرقة بالبلاد

تحرير:أ.ش.أ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
احتجاجات إيران_أرشيفية
احتجاجات إيران_أرشيفية
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 650 شخصا في عدد من المناطق بالبلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني، إذ نقلت قناة «العربية الإخبارية» عن قائد الشرطة في مدينة كرمانشاه الإيرانية «على أكبر جافيدان»، قوله: «إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 250 متظاهرا آخر في المدينة الواقعة غرب البلاد». من جانبه، أعلن مسئول أمني عن اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن محافظتي الأهواز وفارس في الجنوب الإيراني.
وقال نائب في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني: «إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج خلال الأسبوع الأول من اندلاع الاحتجاجات في طهران». يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير المنظمات الحقوقية إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص، في حين تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن 12 ألف معتقل
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حادث- تصادم- في- المكسيك

«بينهم أطفال».. مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها، إذ أوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أنه أصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى المستشفى.
بي بي سي

لاتهامها بالتحيز.. الحكومة البريطانية تدرس سحب ترخيص «بي بي سي»

اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الأربعاء، هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، التي أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة، وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة التي أعيد تعينها في الحكومة البريطانية الجديدة نيكي مورجان، أكدت أنها سوف تأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيها إسترلينيا "ما يعادل 182 يورو" سنويا.
مهاتير محمد

هل تسعى قمة كوالالمبور لإنشاء تكتل إسلامي جديد؟

يبدو أن القمة الإسلامية التي المصغرة التي تستضيفها ماليزيا اليوم الأربعاء، فشلت قبل أن تبدأ نتيجة غياب العديد من الدول الإسلامية عن تلك القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا تنطلق القمة في غياب القوى العربية الإسلامية الكبرى. وتعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، كقمة إسلامية مصغرة تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان وغياب الدول العربية.
النائب- الألماني -السابق- محمد- كيليتش

«أهان أردوغان».. تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق

أكد فيسيل أوك محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر محمد كيليتش، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الثلاثاء، أمرا بتوقيف النائب الألماني السابق على خلفية اتهامه بـ«إهانة إردوغان»، وطبقا للإذاعة الألمانية، فإن النائب الألماني السابق «52 عاما» كليتش من أصل تركي، سبق أن شغل عضوية البرلمان «بوندستاج» في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر، ولا يزال يعمل محاميا في هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا وناشط سياسي.
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حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
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كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
احتجاجات إيران

العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
مظاهرات-في-إيران-

إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
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