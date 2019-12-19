لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

تحرير:كريم أحمد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

كارتيرون

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق عمرو السولية. وأصدرت اللجنة قرار بإيقاف محمد عبد