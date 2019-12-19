رياضة

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

تحرير:كريم أحمد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
كارتيرون
كارتيرون
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق عمرو السولية. وأصدرت اللجنة قرار بإيقاف محمد عبد
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مستر -اولمبيا (1)

مستر أولمبيا.. العالم يستعرض عضلاته في مصر لأول مرة

لا صوت يعلو على صوت مفاوضات استضافة مصر لأول مرة لبطولة مستر أولمبيا للهواة في رياضة كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأهم حدث رياضي عالمي في اللعبة، وأكبر بطولة استعراضية في كمال الأجسام. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاهتمام الشديد باقتراب إقامة البطولة في مصر، حيث دشن عدد من نجوم اللعبة والمهتمين بها هاشتاج بعنوان (#إحنا_عاوزين_أولمبيا_في_مصر) للمطالبة بضرورة عدم تفويت الفرصة لاستضافة فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث تفاعل مع «الهاشتاج» عدد كبير من ممارسي اللعبة وعشاقها الذين طالبوا المسؤولين عن الرياضة بالتكاتف من أجل استضافة البطولة وتنظيمها في مصر.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.
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الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (8)

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
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