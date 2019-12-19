سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

تحرير:وكالات ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
حسان دياب
حسان دياب
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
وأضاف الحريري: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل». وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة. وتابع قائلا: «سيتوجه للمشاركة
اقرأ المزيد
الجيش الليبي

اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس، إذ نقلت قناة «العربية» الإخبارية، التي أوردت النبأ، عن المصدر، الذي لم تسمه، القول: «إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة»، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل، موضحًا أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
الجيش-السورى

روسيا: الجيش السوري يصد هجمات واسعة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين، إذ نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا قوله: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية»، موضحًا: «أن مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب».
احمد-المسماري (2)

المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُغلق شارع الشهداء في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، جنوب الضفة الغربية، ومنعت الأهالي الفلسطينيين من التنقل، إذ قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أغلقت الحاجز ومنعت الأهالي من عبوره والوصول إلى منازلهم. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل مقسما إياها إلى قسمين، ثلثان للمستوطنين اليهود، والثلث للفلسطينيين الذين أصبحوا - رغم أنهم أصحاب المكان - ضيوفا غير مرغوب بهم فيه، محرومين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وترك الباب مفتوحا للآخرين –المستوطنين- لممارسة طقوسهم بحرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
سعد الحريري

سعد الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في بيان له مساء اليوم، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا»، مضيفًا: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل».
مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]