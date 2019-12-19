تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

تحرير:وكالات ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

حسان دياب

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».

وأضاف الحريري: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل». وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة. وتابع قائلا: «سيتوجه للمشاركة