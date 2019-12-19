مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط

الحكومة: استراتيجيتنا ترتكز على تقليل المخاطر التدميرية للسيول.. والإنذار المبكر: نساعد متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل.. وأستاذ موارد مائية: الحل في إنشاء السدود

تحرير:خالد وربي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

الأمطار في مصر

"الأمطار التى تسقط على مصر سنويا تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب، ورغم ذلك يفقد منها 80% نتيجة البخر، والباقى يفقد نتيجة أن الأراضى فى مصر مسطحة ويصعب تجميعها أو الاستفادة منها"، بحسب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة،، الذي أوضح فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المناطق الجبلية فقط هى الصالحة لتجميع الأمطار ويمكن عمل سدود لتجميع المياه فيها، لافتا إلى أن مصر لا تستفيد إلا من مليار متر مكعب فقط، تروى الزراعات المطرية فى سيناء.

وطالب شراقي، بتطوير الزراعات بالساحل الشمالى الذى يسقط عليه مزيد من الأمطار سنويا، ووضع خطة للطوارئ حتى لا نفاجأ بضحايا نتيجة السيول، مشددا على أنه يستحيل منع السيول، لكن يمكن وضع خطة لمواجهتها، مثل منع البناء فى مخراتها، وتجهيز المعدات اللازمة للتحرك فور حدوث الأزمة لتقليل الخسائر.ويشير المهندس محمد