التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: شريف كرامي - سعد سمير - حسام عاشور - جيرالدو - وليد