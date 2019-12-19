مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).

وأوضح مرتضى منصور خلال البيان، "أنه أبلغ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بهذا الأمر منذ أسبوع وأن من يروج له العميلان عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي، وشدد منصور على أن هناك تحقيقات في ذلك الأمر بنيابة أمن الدولة". وشهدت الأيام الماضية، تسريب بعض عقود لاعبي فريق الزمالك، بداية من المهاجم المغربي خالد