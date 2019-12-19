رياضة

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
وأوضح مرتضى منصور خلال البيان، "أنه أبلغ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بهذا الأمر منذ أسبوع وأن من يروج له العميلان عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي، وشدد منصور على أن هناك تحقيقات في ذلك الأمر بنيابة أمن الدولة". وشهدت الأيام الماضية، تسريب بعض عقود لاعبي فريق الزمالك، بداية من المهاجم المغربي خالد
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مستر -اولمبيا (1)

مستر أولمبيا.. العالم يستعرض عضلاته في مصر لأول مرة

لا صوت يعلو على صوت مفاوضات استضافة مصر لأول مرة لبطولة مستر أولمبيا للهواة في رياضة كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأهم حدث رياضي عالمي في اللعبة، وأكبر بطولة استعراضية في كمال الأجسام. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاهتمام الشديد باقتراب إقامة البطولة في مصر، حيث دشن عدد من نجوم اللعبة والمهتمين بها هاشتاج بعنوان (#إحنا_عاوزين_أولمبيا_في_مصر) للمطالبة بضرورة عدم تفويت الفرصة لاستضافة فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث تفاعل مع «الهاشتاج» عدد كبير من ممارسي اللعبة وعشاقها الذين طالبوا المسؤولين عن الرياضة بالتكاتف من أجل استضافة البطولة وتنظيمها في مصر.
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
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كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
حمدى-النقاز

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
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