كواليس لجوء أسرة الشهيد منسي إلى القضاء لوقف مسلسل «الاختيار»

محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار.. وأرملة الشهيد: موافقة على المسلسل وسعيدة بالعمل

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

رغم مرور عامين على استشاد العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد يوم 7 يوليو 2017، في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية، أثناء التصدي لهجوم إرهابي بشمال سيناء، إلا ان صورته لم تغب عن وجدان محبيه، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن مسلسل يتناول قصة حياة الشهيد يحمل أسم "الاختيار"، من تأيف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الشهيد المنسي، ومع بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2020، بدأت الأزمة.

تقدم جمال عطوة، المحامي بالنقض ونقيب محامين العاشر من رمضان السابق، ببلاغ للنائب العام، بصفته وكيلا عن والدة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد صابر منسي وشقيقيه، ضد الشركة المنتجة لمسلسل «الاختيار»، الذي يجسد قصة حياة الشهيد، وقُيد البلاغ برقم 53126، بتاريخ 2019/12/11 عرائض المكتب الفني. عدة أسباب

تقدم جمال عطوة، المحامي بالنقض ونقيب محامين العاشر من رمضان السابق، ببلاغ للنائب العام، بصفته وكيلا عن والدة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد صابر منسي وشقيقيه، ضد الشركة المنتجة لمسلسل «الاختيار»، الذي يجسد قصة حياة الشهيد، وقُيد البلاغ برقم 53126، بتاريخ 2019/12/11 عرائض المكتب الفني.

عدة أسباب وراء رفض أسرة الشهيد استمرار العمل الفني، منها أن القائمين على العمل لم يأخذوا موافقة والدته وشقيقيه على هذا العمل، وأن القائمين على المسلسل لم يستعينوا بأسرة الشهيد لمراجعة السيناريو.

أوضح محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "قدمنا بلاغا للنائب العام بالتضرر من أسرة مسلسل (الاختبار) اللي بتجهز شخصية الشهيد أركان حرب أحمد المنسي، بدون الرجوع لوالدته أو أخواته، ولا بحث الشخصية بدأت أمتى أو اتربي إزاي".

وأضاف: "اللي يجسد شخصية أحمد المنسي، لازم يرجع لتفاصيل حياته وأبسطها أنه يرجع لوالدته واخواته وفوجئنا باسرة المسلسل بتصور في مقهى في العاشر من رمضان على أساس أن الشهيد كان بيقعد على المقهى ده، وده كلام مش مظبوط".

وعبرت منار محمد أرملة الشهيد أحمد المنسي، في تصريحات لـ"التحرير"، عن سعادتها بالمسلسل الذي يتتاول حياة الشهيد، قائلة: "مفيش حد في الدنيا هيبقى عنده اعتراض أن حد عزيز عليه تخلد ذكراه في عمل فني، وأنا موافقة جدا وسعيدة بمسلسل (الاختيار)، ومتفائلة بالعمل اللي هيغزو دراما رمضان".

وتضيف: "أن الشهيد المنسي، استشهد ابتغاءا لوجه الله فقط، ولا كان يهمه ذكر اسمه"، مشيرة إلى أنه "من ضمن القصائد التي كان يكتبها بخط يده كان دائما يردد جملة (لا مال لا جاه)، وكل ما كان يهمه هو بلده فقط، وكون أن بعد استشهاده بلده تقدم له وللأجيال القادمة عمل جيد يخلد ذكراه وكل الناس في انتظاره، فده شيء عظيم".

وتابعت: "لما نكتب عن حياة شخصية في كتب التاريخ ويتعامل معها الأطفال في المدارس على أنها مادة علمية لدرجة أنهم ممكن مايفكروش يقروها بتكون حاجة، على عكس لما يشوفوها من خلال إطار عمل فني بيحبوها وبيحفظوا حياة تلك الشخصية، ودي طريقة من ضمن الطرق، ومهم أننا ندخل في الدراما المصرية عظمة الجيش والوطنية، ونبرز شخصيات ناس ضحت علشان خاطر البلد".

وعن شخصية الشهيد المنسي، في مسلسل الاختيار قالت" خدوا مني معلومات بخصوص أحمد، عن حياته اليومية في بيته وزوجته وأولاده فقط، مش طفولته يعني حاجات عادية جدا عن شكل ملابسه وطريقة تعامله مع أولاده".

وكشفت زوجة الشهيد، أن "أمير كرارة كلمني، وطلب يعرف تفاصيل، لأنه عايز يقرب من الشخصية اللي هيقدمها، وده من حقه كممثل، وهو ممثل ممتاز.. ومن خلال كلامي معاه هو إنسان بمعنى الكلمة، وسألني عن تفاصيل دقيقة في حياة أحمد المنسي، حتى ألوان هدومه، وكان بيحب الغوامق أم الفواتح أكتر".

وأكملت: "طلب مني أحكي كل حاجة عن أحمد منسي في حدود معرفتي بيه وهي 12 سنة مدة الزواج، وماكانش فيه أسئلة خارج معرفتي كزوجة للشهيد، وهما كجهة منظمين وعارفين بيعملوا إيه كويس أوي، وحريصين أن المسلسل يظهر على أكمل وجه، وأنا لا اشترطت أشوف السيناريو، ولا طلبت من صناع المسلسل، أنهم لازم ييجوا لحد عندي علشان أوافق، بالعكس أنا موافقة وواثقة أنه هيكون عمل مشرف وده هدفي"، مؤكدة أن أولاد الشهيد المنسي، سعداء بتجسيد أمير كرارة كممثل لشخصية والدهم في عمل فني تحكي عنه الناس.