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كواليس لجوء أسرة الشهيد منسي إلى القضاء لوقف مسلسل «الاختيار»

محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار.. وأرملة الشهيد: موافقة على المسلسل وسعيدة بالعمل
تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
رغم مرور عامين على استشاد العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد يوم 7 يوليو 2017، في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية، أثناء التصدي لهجوم إرهابي بشمال سيناء، إلا ان صورته لم تغب عن وجدان محبيه، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن مسلسل يتناول قصة حياة الشهيد يحمل أسم "الاختيار"، من تأيف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الشهيد المنسي، ومع بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2020، بدأت الأزمة.
تقدم جمال عطوة، المحامي بالنقض ونقيب محامين العاشر من رمضان السابق، ببلاغ للنائب العام، بصفته وكيلا عن والدة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد صابر منسي وشقيقيه، ضد الشركة المنتجة لمسلسل «الاختيار»، الذي يجسد قصة حياة الشهيد، وقُيد البلاغ برقم 53126، بتاريخ 2019/12/11 عرائض المكتب الفني. عدة أسباب
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