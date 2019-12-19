رياضة

مستر أولمبيا.. العالم يستعرض عضلاته في مصر لأول مرة

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
أولمبيا
أولمبيا
لا صوت يعلو على صوت مفاوضات استضافة مصر لأول مرة لبطولة مستر أولمبيا للهواة في رياضة كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأهم حدث رياضي عالمي في اللعبة، وأكبر بطولة استعراضية في كمال الأجسام. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاهتمام الشديد باقتراب إقامة البطولة في مصر، حيث دشن عدد من نجوم اللعبة والمهتمين بها هاشتاج بعنوان (#إحنا_عاوزين_أولمبيا_في_مصر) للمطالبة بضرورة عدم تفويت الفرصة لاستضافة فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث تفاعل مع «الهاشتاج» عدد كبير من ممارسي اللعبة وعشاقها الذين طالبوا المسؤولين عن الرياضة بالتكاتف من أجل استضافة البطولة وتنظيمها في مصر.
ونجح إسلام قرطام، مؤسس فريق «كوسكواد» في التوصل إلى اتفاق مع القائمين على تنظيم بطولة مستر أولمبيا لإقامتها في مصر خلال شهر مارس المقبل. وجاء اتفاق إسلام قرطام على هامش مشاركة فريق «كوسكواد» في مستر أولمبيا للمحترفين، التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الماضي في مدينة
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
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عمار-حمدى

رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
بعثة الأهلي - وليد أزارو - علي معلول

الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمباراة الجونة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019/ 2020، حيث غادر الفريق القاهرة عصر اليوم، بعد أن اختتم تدريباته صباحًا على استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد، بمشاركة لاعبيه الدوليين الذين كانوا في صفوف المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي المتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.
قرار-الكاف

بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:
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