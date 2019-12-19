الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

تحرير:خالد وربي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

أمطار * ارشيفية

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".

وأوضح أن شبكات تصريف مياه الأمطار مختلفة عن شبكات الصرف العادية، وتختلف من دولة لأخرى حسب إمكانياتها وتتراوح بين شبكات بدائية بالدول الإفريقية وهى عبارة عن قنوات موجودة بجانب الطرق، وتقوم بإيصال المياه لقنوات أكبر حتى تصل لبحيرة أو مكان تجمع، منوها بأن الشبكات الأكثر تقدما موجودة فى أوروبا أو البلاد