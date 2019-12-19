3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

محاصيل زراعية - أرشيفية

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.

وتضيف "المنوفى" أنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضى وجهاز التعاون الزراعى، لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول والأمطار، عن طريق فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى، فى حالة سقوط أمطار غزيرة، وعمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.وتشير إلى التنسيق