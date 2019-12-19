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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
محاصيل زراعية - أرشيفية
محاصيل زراعية - أرشيفية
تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
وتضيف "المنوفى" أنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضى وجهاز التعاون الزراعى، لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول والأمطار، عن طريق فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى، فى حالة سقوط أمطار غزيرة، وعمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.وتشير إلى التنسيق
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هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «الزقازيق-طنطا»

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر القطارات على خط «طنطا - الزقازيق»، اليوم الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة، إذ ذكرت الهيئة في بيانها، أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم 240 ركاب «الزقازيق - طنطا»، أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، موضحة أنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.
الامطار- الغزيرة

الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".
أمطار-غزيرة

مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط

"الأمطار التى تسقط على مصر سنويا تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب، ورغم ذلك يفقد منها 80% نتيجة البخر، والباقى يفقد نتيجة أن الأراضى فى مصر مسطحة ويصعب تجميعها أو الاستفادة منها"، بحسب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة،، الذي أوضح فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المناطق الجبلية فقط هى الصالحة لتجميع الأمطار ويمكن عمل سدود لتجميع المياه فيها، لافتا إلى أن مصر لا تستفيد إلا من مليار متر مكعب فقط، تروى الزراعات المطرية فى سيناء.
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الامطار- الغزيرة

الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".
أمطار-غزيرة

مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط

"الأمطار التى تسقط على مصر سنويا تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب، ورغم ذلك يفقد منها 80% نتيجة البخر، والباقى يفقد نتيجة أن الأراضى فى مصر مسطحة ويصعب تجميعها أو الاستفادة منها"، بحسب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة،، الذي أوضح فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المناطق الجبلية فقط هى الصالحة لتجميع الأمطار ويمكن عمل سدود لتجميع المياه فيها، لافتا إلى أن مصر لا تستفيد إلا من مليار متر مكعب فقط، تروى الزراعات المطرية فى سيناء.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
إزالة 29 قفصًا سمكيًا بسبب التعدي على نهر النيل في البحيرة

28 مليون جنيه لتطهير مجرى نهر النيل من «الورد والحشائش»

نفذت وزارة الموارد المائية والري عددا من المشروعات، في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كافة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك وفقا لما جاء في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع تطوير وحماية نهر النيل. وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوز 75% من العمليات الجارية والتي تفوق النسب المقررة.
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