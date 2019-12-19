السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.

ودفعت الحماية المدنية على الفور، بـ5 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة.

وتبين أن الحريق شب بمحل في الطابق الأول أسفل عقار سكني، وتم تحرير المحضر اللازمم للواقعة، وإخطار النيابة العامة.