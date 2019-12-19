رياضة

زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويؤكد على مبدأ العدالة

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
عبد العزيز عبد الشافي
عبد العزيز عبد الشافي
عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب اليوم الخميس، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، وتحدث خلال الجلسة عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق، والذي سيقوده كمديرا فنيا خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل سيباستيان ديسابر.
وتحدث عبد الشافي، خلال الجلسة، عن بعض النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني للعبور من المرحلة الحرجة، وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي يستحقها سواء محليا أو إفريقيا. وطالب زيزو، لاعبيه بالعمل على قلب رجل واحد، مؤكدًا أن مبدأ العدالة مع كل اللاعبين والجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني، هو
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أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
الاهلي- و الاسماعيلي (6)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا من نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز السادس، وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وسط انحصار للكرة في منطقة وسط الملعب، الأمر الذي لم يشكل أي خطورة بالنسبة للفريقين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.
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سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
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أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
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مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
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