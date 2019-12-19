زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويؤكد على مبدأ العدالة

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

عبد العزيز عبد الشافي

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب اليوم الخميس، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، وتحدث خلال الجلسة عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق، والذي سيقوده كمديرا فنيا خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل سيباستيان ديسابر.

وتحدث عبد الشافي، خلال الجلسة، عن بعض النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني للعبور من المرحلة الحرجة، وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي يستحقها سواء محليا أو إفريقيا. وطالب زيزو، لاعبيه بالعمل على قلب رجل واحد، مؤكدًا أن مبدأ العدالة مع كل اللاعبين والجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني، هو