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السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «الزقازيق-طنطا»

تحرير:محمد فتحي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر القطارات على خط «طنطا - الزقازيق»، اليوم الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة، إذ ذكرت الهيئة في بيانها، أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم 240 ركاب «الزقازيق - طنطا»، أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، موضحة أنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.
كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد استقبل، في وقت سابق، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation. وشهد الوزير وقيادات
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7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
الامطار- الغزيرة

الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".
أمطار-غزيرة

مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط

"الأمطار التى تسقط على مصر سنويا تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب، ورغم ذلك يفقد منها 80% نتيجة البخر، والباقى يفقد نتيجة أن الأراضى فى مصر مسطحة ويصعب تجميعها أو الاستفادة منها"، بحسب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة،، الذي أوضح فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المناطق الجبلية فقط هى الصالحة لتجميع الأمطار ويمكن عمل سدود لتجميع المياه فيها، لافتا إلى أن مصر لا تستفيد إلا من مليار متر مكعب فقط، تروى الزراعات المطرية فى سيناء.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
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السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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