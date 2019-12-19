السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «الزقازيق-طنطا»

تحرير:محمد فتحي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

قطار - أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر القطارات على خط «طنطا - الزقازيق»، اليوم الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة، إذ ذكرت الهيئة في بيانها، أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم 240 ركاب «الزقازيق - طنطا»، أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، موضحة أنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد استقبل، في وقت سابق، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation. وشهد الوزير وقيادات