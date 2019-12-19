الصحبة الغدارة.. شاب يقتل صديقه في أحد شوارع الغربية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

جثة - أرشيفية

واقعة مؤسفة دارت أحداثها في أحد شوارع قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بالغربية، إذ أقدم شاب على قتل صديقه بسلاح أبيض وسط ذهول المارة، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور العام بوصول "حمدى ا." 25 عاما، مصابا بجروح قطعية، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرًا باصاباته، وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر س." مقيم بنفس القرية، بسبب خلافات سابقة بينهما.