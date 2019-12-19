7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

تحرير:خالد وربي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

أمطار - أرشيفية

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.

ويضيف فهيم أن هناك عددا من المحاصيل يمكن زراعتها على مياه الأمطار مثل محاصيل الأراضى الجافة وشبه الجافة، كالنخيل والزيتون والخروع والتين الشوكى، ومن الممكن جلب فواكه من الخارج وتوطينها كالسدر الصينى والكمثرى الإفريقية، إضافة إلى أنواع من الموالح، إذ تحتاج الفواكه إلى ما يتراوح بين 250 و600 ملم من المطر