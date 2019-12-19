سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

تحرير:خالد وربي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

أمطار - أرشيفية

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها فى نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عمليات حماية لعدد من المناطق: قديرة بنويبع إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وسانت كاترين بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.09%، والصاعدة البيضاء والسمراء بنويبع