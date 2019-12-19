سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها فى نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عمليات حماية لعدد من المناطق: قديرة بنويبع إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وسانت كاترين بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.09%، والصاعدة البيضاء والسمراء بنويبع
وأضاف التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها فى نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عمليات حماية لعدد من المناطق: قديرة بنويبع إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وسانت كاترين بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.09%، والصاعدة البيضاء والسمراء بنويبع بـ8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.74%، ودهب بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بتكلفة 74.807 مليون جنيه بنسبة 93.38%، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية 6.012 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.
وتضمنت محافظة مرسى مطروح تنفيذ إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.531 مليون جنية بنسبة تنفيذ 91.72%، وكذلك عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية 4.338 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 89.63%، إلى جانب إنشاء 150 خزانا أرضيا سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة 33 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 46.39%.
وفى نطاق محافظة البحر الأحمر، جارٍ تنفيذ عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير، بقيمة إجمالية 165.272 مليون جنيه، وإنشاء سد و4 بحيرات صناعية بحواجز ترابية خلفية للبحيرات وقناة صناعية وحاجز فرعى بمدينة القصير بقيمة إجمالية 73.560 مليون جنيه.
وبمحافظة جنوب سيناء جار تنفيذ عملية حماية مدينة طابا (مرحلة ثانية) من أخطار السيول بقيمة إجمالية 184.325 مليون جنيه، وحماية مدينة الطور من أخطار السيول بقيمة 276.077 مليون جنيه، وحماية منطقة الترابين بنويبع من أخطار السيول بقيمة 45.875 مليون جنيه.
يقول الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه اجتمع مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوى وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، مضيفا أنه تم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكل الترع والمصارف، وعمل الصيانة اللازمة لجميع المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.
ويشير عبد العاطى إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، واتخذت كل الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، من خلال رفع حالة الطوارئ لكل محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسى منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بجميع مجالاتها.