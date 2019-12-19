رياضة

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
وأوضح عبد الحفيظ، قائلًا: "إذا أقر اتحاد الكرة فتح الاستبدال، فعليه بتعويضنا بمبلغ مالي 100 مليون جنيه.. الأمر صعب للغاية ولا يوجد أي شيء في كرة القدم يُسمى ذلك، يجب استمرار اللائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم". واختتم: "الإصابات ضربتنا بقوة قبل مباراة الإسماعيلي، لكننا نثق في كل المجموعة التي نمتلكها
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أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
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قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

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أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
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لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
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