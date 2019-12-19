سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

سيد عبدالحفيظ

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".

وأوضح عبد الحفيظ، قائلًا: "إذا أقر اتحاد الكرة فتح الاستبدال، فعليه بتعويضنا بمبلغ مالي 100 مليون جنيه.. الأمر صعب للغاية ولا يوجد أي شيء في كرة القدم يُسمى ذلك، يجب استمرار اللائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم". واختتم: "الإصابات ضربتنا بقوة قبل مباراة الإسماعيلي، لكننا نثق في كل المجموعة التي نمتلكها