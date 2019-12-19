قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

الاهلي والاسماعيلي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا من نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز السادس، وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وسط انحصار للكرة في منطقة وسط الملعب، الأمر الذي لم يشكل أي خطورة بالنسبة للفريقين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 18، شهدت أخطر فرصة في الشوط الأول، وانطلق أيمن أشرف مدافع الأهلي، وأطلق تصويبة قوية ارتطمت بعارضة مرمى الإسماعيلي وخرجت إلى ضربة مرمى. ولم يختلف الأداء كثيرا في الشوط الثاني من الفريقين، وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فرصة محققة للإسماعيلي بعد أن وضعها باكيتي سيلفا قوية لولا يقظة الشناوي