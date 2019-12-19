رياضة

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا من نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز السادس، وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وسط انحصار للكرة في منطقة وسط الملعب، الأمر الذي لم يشكل أي خطورة بالنسبة للفريقين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.
وفي الدقيقة 18، شهدت أخطر فرصة في الشوط الأول، وانطلق أيمن أشرف مدافع الأهلي، وأطلق تصويبة قوية ارتطمت بعارضة مرمى الإسماعيلي وخرجت إلى ضربة مرمى. ولم يختلف الأداء كثيرا في الشوط الثاني من الفريقين، وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فرصة محققة للإسماعيلي بعد أن وضعها باكيتي سيلفا قوية لولا يقظة الشناوي
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أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
عبدالعزيز عبدالشافي

زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويؤكد على مبدأ العدالة

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب اليوم الخميس، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، وتحدث خلال الجلسة عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق، والذي سيقوده كمديرا فنيا خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل سيباستيان ديسابر.
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
كهربا

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
حمدي فتحي‎ (1)

بالعكاز.. حمدي فتحي يظهر في ستاد السلام (صور)

تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ستاد السلام الدولي، الذي يشهد مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، في المباراة التي تجمعهما ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحرص فتحي على تدعيم زملائه قبل المباراة المنتظرة، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وأجرى اللاعب مؤخرًا عملية جراحية في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور الالماني ماير.
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