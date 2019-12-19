علي ربيع يتحدى محمد صلاح في «تنطيط» الكرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

علي ربيع

تحدى الفنان على ربيع اللاعب الدولى محمد صلاح نجم ليفربول عبر فيديو بثه على حسابه على انستجرام، بأن يلعب بالكرة مثله، إذ كتب ربيع أسفل الفيديو مداعبا صلاح: "بتحدى محمد صلاح أنه ينطط برجليه الاتنين أهو ولا ليفربول ولا حاجة"، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعي على ربيع، وكتب أحدهم: "أيوا بقا يا ربيع يا جامد ده أنت تمضي للأهلي ونستفيد منك"، وقال آخر "يا ترى ده ربيع ولا صلاح؟"، في إشارة منه إلى مهارات الفنان أثناء لعبه بالكرة.

ويواصل ربيع، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "الخطة العامية"، ويشاركه في البطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني. ونشر قبل أيام صورة على انستجرام أثناء تصوير مشاهد الفيلم في منطقة بولاق أبو العلا، كما وجه رسالة لجمهوره، قائلًا: