مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

أدهم السلحدار

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".

وواصل السلحدار، قائلًا: "كان من الممكن أن يفوز الأهلي أو نفوز في أي لحظة، والهدف جاء من خطأ استغله الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز، لكننا ظهرنا بشكل طيب أمام متصدر الدوري". وبسؤاله عن سبب تأخر الدفع بالمهاجم بنسون شيلونجو، أجاب قائلًا: "الإمكانيات في الوقت الحالي لا تساعد الفريق للعب باثنين مهاجمين، لذلك