مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي
تحرير:علي الزيني
١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
أدهم السلحدار
عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
وواصل السلحدار، قائلًا: "كان من الممكن أن يفوز الأهلي أو نفوز في أي لحظة، والهدف جاء من خطأ استغله الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز، لكننا ظهرنا بشكل طيب أمام متصدر الدوري".
وبسؤاله عن سبب تأخر الدفع بالمهاجم بنسون شيلونجو، أجاب قائلًا: "الإمكانيات في الوقت الحالي لا تساعد الفريق للعب باثنين مهاجمين، لذلك
وواصل السلحدار، قائلًا: "كان من الممكن أن يفوز الأهلي أو نفوز في أي لحظة، والهدف جاء من خطأ استغله الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز، لكننا ظهرنا بشكل طيب أمام متصدر الدوري".
وبسؤاله عن سبب تأخر الدفع بالمهاجم بنسون شيلونجو، أجاب قائلًا: "الإمكانيات في الوقت الحالي لا تساعد الفريق للعب باثنين مهاجمين، لذلك تم تأخير نزول شيلونجو لمجاورة محمد الشامي".
واختتم بالحديث عن تألق محمد مجدي حارس مرمى فريقه، موضحا "جميع حراس الفريق على أعلى مستوى ويسيرون بشكل جيد مع سعفان الصغير، ويتطور مستواه من مباراة تلو الأخرى، ولا يتحمل مسؤولية الهدف اليوم".
وانفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب البطولة، بفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، جاء عن طريق وليد سليمان، حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز السادس.