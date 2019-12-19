رياضة

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
أدهم السلحدار
أدهم السلحدار
عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
وواصل السلحدار، قائلًا: "كان من الممكن أن يفوز الأهلي أو نفوز في أي لحظة، والهدف جاء من خطأ استغله الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز، لكننا ظهرنا بشكل طيب أمام متصدر الدوري". وبسؤاله عن سبب تأخر الدفع بالمهاجم بنسون شيلونجو، أجاب قائلًا: "الإمكانيات في الوقت الحالي لا تساعد الفريق للعب باثنين مهاجمين، لذلك
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الاهلي- و الاسماعيلي (6)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا من نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز السادس، وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وسط انحصار للكرة في منطقة وسط الملعب، الأمر الذي لم يشكل أي خطورة بالنسبة للفريقين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
عبدالعزيز عبدالشافي

زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويؤكد على مبدأ العدالة

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب اليوم الخميس، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، وتحدث خلال الجلسة عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق، والذي سيقوده كمديرا فنيا خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل سيباستيان ديسابر.
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
الاسماعيلي

باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
استاد-الإسماعيلية (16)

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
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