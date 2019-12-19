مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

حادث - أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، هم: حسانين مجدي حسانين 83 عاما، وصفاء محمد شقيطة 40 عاما، وعوض محمد شقيطة 15 عاما، وهشام محمد مصطفى 78 عاما، ورحاب محمد عوض شقيطة 40 عاما، بالإضافة إلى جثة طفل وأشلاء جثة مجهولين الهوية. وأصيب 4 آخرين، هم: أمجد محمد حسن، 15 عاما، مصابا بكدمات متفرقة وأعراض ما بعد الارتجاج،