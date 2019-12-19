جريمة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، هم: حسانين مجدي حسانين 83 عاما، وصفاء محمد شقيطة 40 عاما، وعوض محمد شقيطة 15 عاما، وهشام محمد مصطفى 78 عاما، ورحاب محمد عوض شقيطة 40 عاما، بالإضافة إلى جثة طفل وأشلاء جثة مجهولين الهوية. وأصيب 4 آخرين، هم: أمجد محمد حسن، 15 عاما، مصابا بكدمات متفرقة وأعراض ما بعد الارتجاج،
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جثة- ارشفيفة

الصحبة الغدارة.. شاب يقتل صديقه في أحد شوارع الغربية

واقعة مؤسفة دارت أحداثها في أحد شوارع قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بالغربية، إذ أقدم شاب على قتل صديقه بسلاح أبيض وسط ذهول المارة، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور العام بوصول "حمدى ا." 25 عاما، مصابا بجروح قطعية، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرًا باصاباته، وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر س." مقيم بنفس القرية، بسبب خلافات سابقة بينهما.
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السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
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بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
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«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
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«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
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بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
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مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
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