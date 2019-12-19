51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تحرير:التحرير ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

سيول - أرشيفية

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.

مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط الحكومة: استراتيجيتنا ترتكز على تقليل المخاطر التدميرية للسيول.. والإنذار المبكر: نساعد متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل.. وأستاذ موارد مائية: الحل في إنشاء السدود (التفاصيل) الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا