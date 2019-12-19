51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟
تحرير:التحرير
١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
سيول - أرشيفية
تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط
الحكومة: استراتيجيتنا ترتكز على تقليل المخاطر التدميرية للسيول.. والإنذار المبكر: نساعد متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل.. وأستاذ موارد مائية: الحل في إنشاء السدود (التفاصيل)
الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا
مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط
الحكومة: استراتيجيتنا ترتكز على تقليل المخاطر التدميرية للسيول.. والإنذار المبكر: نساعد متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل.. وأستاذ موارد مائية: الحل في إنشاء السدود (التفاصيل)
أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع متحدث مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، (التصريح كامل)
3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول
تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعي. (تعرف على الإجراءات)
7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة
يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%. (فرص والمكاسب)
سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول
كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه. (إجراءات الحكومة لمواجهة خطر السيول)