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51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تحرير:التحرير ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
سيول - أرشيفية
سيول - أرشيفية
تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
مصر تخسر 80% من مياه الأمطار.. ولا تستفيد إلا بمليار متر مكعب فقط الحكومة: استراتيجيتنا ترتكز على تقليل المخاطر التدميرية للسيول.. والإنذار المبكر: نساعد متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل.. وأستاذ موارد مائية: الحل في إنشاء السدود (التفاصيل) الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا
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أمطار-غزيرة (6)

سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «الزقازيق-طنطا»

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر القطارات على خط «طنطا - الزقازيق»، اليوم الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة، إذ ذكرت الهيئة في بيانها، أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم 240 ركاب «الزقازيق - طنطا»، أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، موضحة أنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (2)

3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أمطار-غزيرة (6)

سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (2)

3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
الامطار- الغزيرة

الحكومة: إنشاء شبكة صرف الأمطار يحتاج لمليارات.. وإمكاناتنا لا تسمح

أزمة الأمطار التى ضربت القاهرة والمحافظات، مع بداية فصل الخريف، والتأخر فى التعامل معها، مما تسبب فى إصابة الشوارع بالشلل، أثارت ردود فعل واسعة، وأرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب الرئيسى للأزمة، إلى أن مصر لا يوجد بها شبكات تصريف لمياه الأمطار، مشددا على أن أحدا لم يكن يتمنى مشاهدة ما حدث بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن "القاهرة والمدن القديمة عندما أنشئت لم يفكر أحد فى إنشاء هذه الشبكات لأن مناخ مصر فى الغالب جاف بالقاهرة ومعظم المدن المجاورة لها".
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