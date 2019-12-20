بوجبا يستعد لكتابة الفصل الأخير مع اليونايتد

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

بول بوجبا

بات النجم الفرنسي بول بوجبا قريبًا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بحسب تقرير صحفي بريطاني صدر صباح اليوم الجمعة، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن لاعبي ومسئولي مانشستر يونايتد مقتنعون تمامًا بأن بول بوجبا لعب مباراته الأخيرة بالفعل بقميص الشياطين الحمر، ولم يشارك بول بوجبا في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في القدم، وأشارت الصحيفة إلى أنه كان متوقعًا عودة بول بوجبا للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع، لكن معاناته من مرض غامض تسببت في تأخر عودته.

ويعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي لا يزال يرى أن بول بوجبا ضمن كتيبة الفريق هذا الموسم.وشددت "ميرور" على أن بول بوجبا يُصمم على الرحيل في الشهر المقبل، وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على ضمه حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوجبا، يجب عليه

ويعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي لا يزال يرى أن بول بوجبا ضمن كتيبة الفريق هذا الموسم.



وشددت "ميرور" على أن بول بوجبا يُصمم على الرحيل في الشهر المقبل، وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على ضمه حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوجبا، يجب عليه أن يدفع لمانشستر يونايتد ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني.



يذكر أن بول بوجبا صرح لوسائل الإعلام خلال الصيف الماضي، أنه يرغب في خوض تحديات جديدة، لكن النادي الإنجليزي تمسك باستمراره.



يذكر أن بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.



ومنذ ذلك الحين، لم يتوج بوجبا مع الشياطين الحمر سوى بلقبين، وهما: كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي، وكلاهما في موسم 2016- 2017.