رياضة

بوجبا يستعد لكتابة الفصل الأخير مع اليونايتد

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
بات النجم الفرنسي بول بوجبا قريبًا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بحسب تقرير صحفي بريطاني صدر صباح اليوم الجمعة، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن لاعبي ومسئولي مانشستر يونايتد مقتنعون تمامًا بأن بول بوجبا لعب مباراته الأخيرة بالفعل بقميص الشياطين الحمر، ولم يشارك بول بوجبا في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في القدم، وأشارت الصحيفة إلى أنه كان متوقعًا عودة بول بوجبا للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع، لكن معاناته من مرض غامض تسببت في تأخر عودته.
ويعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي لا يزال يرى أن بول بوجبا ضمن كتيبة الفريق هذا الموسم.وشددت "ميرور" على أن بول بوجبا يُصمم على الرحيل في الشهر المقبل، وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على ضمه حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوجبا، يجب عليه
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مايكل أرتيتا

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
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فريق-ارسنال

19 فريقًا يتنافسون على 11 مقعدًا في الدوري الأوروبي

مع انطلاق الجولة السادسة "الأخيرة" من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام 19 فريقًا للتنافس على المقاعد الـ11 المتبقية، أمام فرق البطولة، في الدور الثاني. وتأهَّل للدور الثاني، أبويل نيقوسيا القبرصي، والكمار الهولندي، وبازل السويسري، وسبورتنج براجا البرتغالي وسلتيك الأسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، وجنت البلجيكي، ولاسك لينز النمساوي، ومانشستر يونايتد، وأشبيلية، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفولفسبورج الألماني، و وولفرهامبتون الإنجليزي.
كريستيانو رونالدو

الندم يسيطر على رونالدو بعد الرحيل عن مدريد

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادم على الرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، بعدما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت 100 مليون يورو، ووُصفت من قبَل الصحف الإيطالية حينها بأنها صفقة القرن، فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو يشعر بالارتياح مع البيانكونيري، لكنه لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي، ولذا يأسف على قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام الماضي، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا، خاصة أن يوفنتوس لا يمر بأفضل أحواله هو الآخر.
بوجبا‎

بيل وخاميس سلاحا الريال لضم بول بوجبا

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي يعد مطمعًا لمواطنه زيدان، المدير الفني للميرنجي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا يتضمن انتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي الريال، إلى مانشستر يونايتد، في محاولة لضم بوجبا. وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة، ونوهت الصحيفة بأن الثنائي بيل ورودريجيز يعدان فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا.
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
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