الإنتاج ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

الإنتاج الحربي

يحتضن استاد أسوان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبرى إبراهيم، ويعاونه الثنائي ماجد المليجى ومصطفى عطية، بينما سيكون محمد فاروق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر 4 مواجهات، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه

ويتذيل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر 4 مواجهات، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.



من جانبه، يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات فاز 3 وتعادل 2 وخسر 3، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.

