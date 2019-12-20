رياضة

الإنتاج ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
يحتضن استاد أسوان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبرى إبراهيم، ويعاونه الثنائي ماجد المليجى ومصطفى عطية، بينما سيكون محمد فاروق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويتذيل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر 4 مواجهات، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه
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مايكل أرتيتا

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
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الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
الزمالك- والشرقية (2)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
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