رياضة

حرس الحدود يستضيف المقاولون في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
حرس الحدود
حرس الحدود
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد رشدى، بينما سيكون عصام نوحى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين و4 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا
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مايكل أرتيتا

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
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تدريبات-حرس-الحدود

نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات-حرس-الحدود (2)

بتروجت ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود في الكأس

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام بتروجت، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناصف، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وصالح محمد، بينما سيكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حرس-الحدود

حرس الحدود يتخطى مصر للمقاصة في الدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مهمًا على نظيره فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي إستؤنف عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري وانتهت بتتويج منتخبنا الأولمبي بالبطولة. بادر فريق حرس الحدود في التسجيل عن طريق لاعبه عمرو الحلواني في الدقيقة 31 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف أحمد عبد الباسط شرويدة الهدف الثاني لفريق حرس الحدود في الدقيقة 77.
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