حرس الحدود يستضيف المقاولون في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

حرس الحدود

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد رشدى، بينما سيكون عصام نوحى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين و4 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا

ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين و4 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 5 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

