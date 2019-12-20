الاتحاد يسعى للإنفراد بالوصافة أمام إف سي مصر

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي شريف التباع ورضا جبر، بينما سيكون عباس حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات فاز 5 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات فاز 5 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



فيما يحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 1 وتعادل 4 وخسر 3، وسجل الفريق هدفين فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

