الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

يشعر الآباء بالارتبالك عند تقديم البيض والأطعمة غير النباتية لطفلهم، فدائمًا تدور في مخيلتنا أسئلة مثل، هل يستطيع الطفل هضمه؟ هل غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل؟
كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
الآباء الجدد يحتاجون إلى توعية بتربية الأطفال، فتقديم الأطعمة الصلبة لطفلهم تعتبر مهمة صعبة، ويجب أن تكون بكميات محدودة، فكثير من الأشخاص يفضلون البدء بالأرز والكورن فليكس، يضعون في اعتقادهم أن كلًا منهما غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الطفل في الشهور الأولى، ولكن لا تعد هذه الأطعمة كافية،
الآباء الجدد يحتاجون إلى توعية بتربية الأطفال، فتقديم الأطعمة الصلبة لطفلهم تعتبر مهمة صعبة، ويجب أن تكون بكميات محدودة، فكثير من الأشخاص يفضلون البدء بالأرز والكورن فليكس، يضعون في اعتقادهم أن كلًا منهما غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الطفل في الشهور الأولى، ولكن لا تعد هذه الأطعمة كافية، فعند البدء في إعطاء طفلك الأطعمة الصلبة، من المهم ادراج بعض من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي، فالحديد والكالسيوم والألياف الغذائية من العناصر الهامة، للحفاظ على صحة الطفل، وتقوية الجهاز المناعي، حيث يولد الأطفال باحتياطي من معدن الحديد، ولكن ينفذ عن بلوغ 6 أشهر، لذا من أجل نمو طبيعي وتطور مثالي للأطفال الرضع، يجب على الآباء اختيار أطعمة مناسبة غنية بمعدن الحديد لهم.
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ولأن صحة الطفل هي أولوية كل أب وأم، يجب إدراج الأطعمة الآتية في النظام الغذائي الخاص بطفلك:
1-صفار البيض
يشعر الآباء بالارتباك عند تقديم البيض والأطعمة غير النباتية لطفلهم، فدائمًا تدور في مخيلتنا أسئلة مثل، هل يستطيع الطفل هضمه؟ هل غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل؟، فأنت لست بحاجة للشعور بالقلق أو الارتباك، لأن البيض يعتبر طعام آمن بالنسبة لطفلك، خلال الفترة من 6 شهور إلى 12 شهر، حيث يحتوي صفار البيض على معدلات مناسبة من الحديد، الذي يساعد في نمو صحيح للطفل، عليك بسلق البيض جيدًا، مع وضع القليل من الملح، مع هرسه قبل إعطائه لطفلك.
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2-الفاصوليا
مصدر غني بالحديد النباتي والبروتين، ولتناولها بشكل صحي، عليك سلقها جيدًا، وبعد ذلك تهرس بمعلقة أو شوكة، حتى تصبح سهلة التناول على الطفل، ولا تنسى وضع القليل من الملح.
3-العدس
يعتبر وجبة الشتاء، التي تمنح الدفء، بجانب العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال الحديد والزنك والسيلينيوم والنحاس، إضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنسوم، كما يحتوي على الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B، A، C، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، وبالتالي يعتبر خيار مثالي لطفلك، يمكنك طهيه لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك يوضع في طبق ويقدم للطفل.
4-زبدة الفول السوداني
اقترحت العديد من الدراسات أن ادراج زبدة الفول السوداني بالنظام الغذائي لطفلك، في عمر مبكر، يساعد على الوقاية من حساسية زبدة الفول السوداني، عليك بوضع القليل منها على توست، وإطعامها لطفلك، فـ100 جرام من الفول السوداني يحتوي على 4.6 ميليجرام من الحديد.
5-الموز
فاكهة تتميز بلونها الأصفر الرائع، كما تعتبر من أكثر الفواكه التي يسهل تناولها، أي مناسبة لطفلك، الذي لا يملك الأسنان خلال فترة 6 إلى 12 شهر، الموزة الواحدة غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الطفل، مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، كما تساعد في تعزيز الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، ولكن عليك بهرسها جيدًا قبل إعطائها لطفلك.
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