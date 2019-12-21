الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

يشعر الآباء بالارتبالك عند تقديم البيض والأطعمة غير النباتية لطفلهم، فدائمًا تدور في مخيلتنا أسئلة مثل، هل يستطيع الطفل هضمه؟ هل غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل؟

تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الأطفال الصغار

كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".

الآباء الجدد يحتاجون إلى توعية بتربية الأطفال، فتقديم الأطعمة الصلبة لطفلهم تعتبر مهمة صعبة، ويجب أن تكون بكميات محدودة، فكثير من الأشخاص يفضلون البدء بالأرز والكورن فليكس، يضعون في اعتقادهم أن كلًا منهما غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الطفل في الشهور الأولى، ولكن لا تعد هذه الأطعمة كافية،