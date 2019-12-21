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الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

يشعر الآباء بالارتبالك عند تقديم البيض والأطعمة غير النباتية لطفلهم، فدائمًا تدور في مخيلتنا أسئلة مثل، هل يستطيع الطفل هضمه؟ هل غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل؟
تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الأطفال الصغار
الأطفال الصغار
كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
الآباء الجدد يحتاجون إلى توعية بتربية الأطفال، فتقديم الأطعمة الصلبة لطفلهم تعتبر مهمة صعبة، ويجب أن تكون بكميات محدودة، فكثير من الأشخاص يفضلون البدء بالأرز والكورن فليكس، يضعون في اعتقادهم أن كلًا منهما غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الطفل في الشهور الأولى، ولكن لا تعد هذه الأطعمة كافية،
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الشاي المثلج

الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
نظام-نباتي

اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
الفلفل-الحار

الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا. منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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الجوافة

نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
استخدامات-زيت الزيتون -في المنزل

هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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