رياضة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3
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مايكل أرتيتا

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
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الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
طارق- العشري

ماذا قدم طارق العشري أمام مصر المقاصة؟

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وثلاث تعادلات.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

تفوق كاسح لميدو في مواجهاته أمام حرس الحدود

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين. في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاث تعادلات.
تدريبات-حرس-الحدود

حرس الحدود لا يعرف طعم الفوز أمام مصر المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط.
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