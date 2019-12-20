المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

مصر للمقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3

ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



فيما يحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعهم من 8 مواجهات فاز 1 وتعادل 5 وخسر 2، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



