الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام سموحة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعهم من 7 مواجهات، فاز 4 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعهم من 7 مواجهات، فاز 4 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس بالجدول، برصيد 13 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 3 وتعادل 4 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

