غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. و«روشتة» لقيادة آمنة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.

وطالبت إدارة المرور قائدي السيارات استخدام إشارات الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.ووجهت الإدارة بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي



وطالبت إدارة المرور قائدي السيارات استخدام إشارات الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.



ووجهت الإدارة بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالحارات المرورية، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، والسير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.



وناشدت للمرور قائدي السيارات ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات بعضها البعض خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.



