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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 11 21طنطا 11 22دمنهور 10 22الإسكندرية 10 23بلطيم 11 22مطروح 11 20السلوم 10 19 سيوة 09 18 بورسعيد 13 19دمياط
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وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
بطاطس

هل تستخدم الدولة مبيدات ضارة في تخزين تقاوي البطاطس؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (17)

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
طقس (3)

دافئ شمالًا حار جنوبًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
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