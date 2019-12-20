دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 11 21طنطا 11 22دمنهور 10 22الإسكندرية 10 23بلطيم 11 22مطروح 11 20السلوم 10 19 سيوة 09 18 بورسعيد 13 19دمياط