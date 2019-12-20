مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.- خط الهجوم: مصطفى محمد.ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس