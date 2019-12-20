الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. وكان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الحالي. وأكدت وزارة الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألفا و635 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 238 ألفا و743 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت القائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و772 ألفا و281 طنا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس،