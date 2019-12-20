حقيقة ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

طلاب المدارس - أرشيفية

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكد أنه لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالأنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والعلاج الطبي المعتاد.وأوضحت الوزارة،