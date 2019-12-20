74 مرشحا يتنافسون على 17 مقعدا بـ«عمومية القضاة»

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

دار القضاء العالي

ينطلق صباح اليوم الجمعة ماراثون التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، وذلك بإجراء انتخابات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وذلك لانتخابات مجلس إدارة النادى، من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وتجرى انتخابات التجديد الكلي على 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وينطلق المارسون الانتخابي من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساء، ويتخلل ذلك راحة لأداء صلاة الجمعة من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا، ويبلغ عدد اللجان 16 لجنة.ويتنافس 4 مستشارين أحدهم مستقل، على رئاسة النادى، عقب انسحاب المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لصالح المستشار يسرى عبدالكريم،



وينطلق المارسون الانتخابي من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساء، ويتخلل ذلك راحة لأداء صلاة الجمعة من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا، ويبلغ عدد اللجان 16 لجنة.



ويتنافس 4 مستشارين أحدهم مستقل، على رئاسة النادى، عقب انسحاب المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لصالح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح لرئاسة مجلس إدارة، ورئيس قائمة وحدة القضاة.



تجرى الانتخابات والجمعية العمومية في بهو دار القضاء العالي، عبر 16 لجنة موزعة كالآتي:" المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئنا، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة.



