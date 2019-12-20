حقيقة بيع ممتلكات شركة الغزل والنسيج في مزاد علني

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

غزل ونسيج - أرشيفية

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم انه بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات الشركة، مُوضحةً أن المزاد العلني المُقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري، يهدف لبيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958، وذلك استعدادًا لاستقبال الماكينات والمعدات