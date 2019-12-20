آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مايكل أرتيتا

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فريدي ليونبيرج من المتوقع أن يستمر في منصبه كمدرب مؤقت للجانرز خلال مباراة إيفرتون المقبلة، بينما سيكون أرتيتا حاضرًا في جوديسون بارك لمشاهدة اللقاء.يذكر أن أرتيتا انتقل كلاعب من صفوف إيفرتون إلى آرسنال في صيف عام 2011 مقابل 10 مليون جنيه إسترليني، وأنهى مسيرته الكروية في

وقالت الصحيفة البريطانية إن فريدي ليونبيرج من المتوقع أن يستمر في منصبه كمدرب مؤقت للجانرز خلال مباراة إيفرتون المقبلة، بينما سيكون أرتيتا حاضرًا في جوديسون بارك لمشاهدة اللقاء.



يذكر أن أرتيتا انتقل كلاعب من صفوف إيفرتون إلى آرسنال في صيف عام 2011 مقابل 10 مليون جنيه إسترليني، وأنهى مسيرته الكروية في صفوف المدفعجية في عام 2016.



وفي صيف 2016، بدأ العمل كمدرب مساعد لجوارديولا في صفوف مانشستر سيتي إلى جانب كل من برايان كيد ودومينيك تورينت.



وساعد أرتيتا جوارديولا كثيرًا في هيمنة مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، حيث توج بلقب البريميرليج مرتين، وبلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية مرتين، إضافة إلى لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي.