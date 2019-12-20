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واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
ترامب
ترامب
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية. وقالت أورتاجوس في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمريكية بأن هناك تشابها بين الطائرات المستخدمة في هجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية وطائرة من إنتاج إيران.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بالضلوع في تنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران ذلك.


ترامب

ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول عزله

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول إجراءات عزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يدير المحاكمة". وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء.. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".
دونالد ترامب

«بنس» عن عزل ترامب: «ما يحدث داخل مجلس النواب عار»

وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء ، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعزله بأنه «يبعث على الشعور بالعار»، إذ ذكرت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية، أن بنس أكد في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب، قائلًا في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان: «إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار».
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ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».
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شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
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بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
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كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
عادل الجبير

الجبير: إيران تهدد المنطقة كلها ولن نتحمل عدوانيتها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
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