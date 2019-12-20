معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.

وعن رأيه فى طرح فيلمه "الفلوس" في موسم رأس السنة يوم 25 أغسطس، أوضح أنه لايهمه الوقت الذي يعرض فيه العمل، مشيرا إلى أنه يجتهد ويقدم أفضل مالديه فى العمل، والجمهور هو الحكم، مؤكدا أن العمل مختلف وبذل فيه الكثير من الجهد ليكمل مسيرته الناجحة فى الأفلام التى تصدرت شباك الإيرادات فى المواسم التي طرحت فيها. وكرمت