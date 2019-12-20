هل تراجع الإقبال السياحي في مصر؟ الوزراء يرد

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

سياح

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع الإقبال السياحي على مصر. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة السياحة، أكدت أنه لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر، مُوضحةً أن هناك زيادة في حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالي 2018/ 2019، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي، مُؤكدةً على زيادة الإقبال السياحي نتيجة حرص الدولة على النهوض بقطاع السياحة، باعتباره إحدى ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، مُشددةً على أن ما ينشر بشأن تراجع الإقبال السياحي على مصر هو محض أكاذيب وشائعات.

وفي سياق متصل، فقد تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة، كما تم إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، كما ساهم البرنامج أيضاً في رفع القدرة التنافسية للقطاع عالمياً، حيث