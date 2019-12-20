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هل تراجع الإقبال السياحي في مصر؟ الوزراء يرد

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
سياح
سياح
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع الإقبال السياحي على مصر. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة السياحة، أكدت أنه لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر، مُوضحةً أن هناك زيادة في حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالي 2018/ 2019، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي، مُؤكدةً على زيادة الإقبال السياحي نتيجة حرص الدولة على النهوض بقطاع السياحة، باعتباره إحدى ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، مُشددةً على أن ما ينشر بشأن تراجع الإقبال السياحي على مصر هو محض أكاذيب وشائعات.
وفي سياق متصل، فقد تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة، كما تم إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، كما ساهم البرنامج أيضاً في رفع القدرة التنافسية للقطاع عالمياً، حيث
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وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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هل تستخدم الدولة مبيدات ضارة في تخزين تقاوي البطاطس؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
عمرو-اديب (2)

عمرو أديب: مصر تحتاج إلى وزير «سوبر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري. وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي.
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