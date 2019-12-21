مضغ اللبان والإبر| 5 طرق لعلاج الحرقة أثناء الحمل

تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة وإذا كنت ترغب في تناول القليل، ينبغي أن يكون قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات وبالتالي تقل فرص الإصابة بالحموضة.
تحرير:إسراء سليمان٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صحة المرأة الحامل
فترة الحمل تعتبر رحلة شاقة على الأم، فهي تحاول جاهدة الحفاظ على صحة طفلها من جانب، وتحمل الأعراض التي تظهر خلال هذه الفترة، على سبيل المثال عدم القدرة على تناول الطعام والإمساك والمغص وتشنجات المعدة والشعور الدائم بالغثيان والقيء، وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن من أصعب ما يمر على الأم في هذه الفترة "الحرقة" أو حرقة المعدة، لذا لابد من الابتعاد عن بعض الأطعمة المحفزة، مثل الكافيين والشيكولاتة والمشروبات الغازية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "insider".
خلال المرة الأولى للحمل ضرورة تناول الطعام الصحي من أجل روح بداخلك، ليس عملية سهلة على الإطلاق، ستجد نفسك تفرط في تناول الطعام بدون قصد، فالشعور بالجوع يزداد بشكل كبير، بعد أول ثلاثة شهور، ومن الأعراض الشائعة والمصاحبة للحامل في هذه الفترة: الإمساك والقيء والغثيان والحرقة، الحرقة هي شعور مزعج يتردد
خلال المرة الأولى للحمل ضرورة تناول الطعام الصحي من أجل روح بداخلك، ليس عملية سهلة على الإطلاق، ستجد نفسك تفرط في تناول الطعام بدون قصد، فالشعور بالجوع يزداد بشكل كبير، بعد أول ثلاثة شهور، ومن الأعراض الشائعة والمصاحبة للحامل في هذه الفترة: الإمساك والقيء والغثيان والحرقة، الحرقة هي شعور مزعج يتردد على المرأة في فترة الحمل، ويبدأ بألم في المعدة، وينتقل بعد ذلك إلى الصدر والحلق، وفي كثير من الأحيان تشعر بألم في الجزء الخلفي من الفم، ويصعب التعامل معه في مرحلة الحمل، لأن مع بداية كل شهر جديد يزداد الشعور بالحرقة، لذا توجد بعض من الاستراتيجيات الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار.
أثبتت الدراسات أن 85% من النساء يتعرضن لحرقة المعدة أو أي شكل من أشكال "الارتجاع المعدي المريئي" خلال فترة الحمل، توجد بعض من المحفزات التي تؤدي لزيادة الحرقان، مثل الوزن والتدخين والجينات، تحدث "الحرقة" نتيجة الحموضة، تعتبر الحموضة من أكثر الأعراض الشائعة خلال فترة الحمل، وما يلي بعض من النصائح للتقليل من هذا الشعور:
عليك بعمل مفكرة وكتابة الأطعمة التي تحفز من الشعور بالحرقان، وخاصة أثناء فترة الحمل، على سبيل المثال الأطعمة الغنية بالتوابل أو المقلية، إضافة إلى اللحوم المصنعة والشيكولاتة والكافيين والنعناع والمشروبات الغازية، فبعض الأشخاص يتأثرون بالأطعمة الحمضية مثل الخردل والخل والطماطم والحمضيات.
2-تهيئة بيئة مناسبة لصحة جسمك
عليك برفع رأسك على طبقتين من الوسائد، واستلقي على الجانب الأيسر، الذي ينصح دائمًا باتخاذه كموضع نوم صحي بعد 20 أسبوع من الحمل، وذلك لأنه يساعد في حركة صحية للأمعاء.
تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة، وإذا كنت ترغب في تناول القليل، ينبغي أن يكون قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالحموضة، وينتج عنه تقليل الشعور بالحرقة أثناء شهور الحمل.
5-إبطال مفعول الحمض
يمكنك تقليل معدلات الحمض بطرق مختلفة، أولًا مضغ اللبان، لزيادة معدلات اللعاب في المريء، فلعاب الإنسان يتميز بدرجة حموضة تتراوح بين 6.2 إلى 7.6، مما يساعد على إبطال مفعول الحموضة، كما أن اللبن لديه نفس درجة حموضة لعاب الإنسان، لذا تناول كوب من اللبن البارد، أو ملعقتين من الزبادي، سيمنحك شعور بالراحة، بالإضافة إلى خلط ملعقة من بيكربونات الصودا مع كوب من الماء، كواقٍ طبيعي من الحموضة.
5-العلاج بالإبر
وضحت بعض الأبحاث أن هذه التقنية تعتبر فعالة في التخفيف من الأعراض التي تظهر أثناء الحمل، وخاصة حرقة المعدة.