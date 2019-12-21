مضغ اللبان والإبر| 5 طرق لعلاج الحرقة أثناء الحمل

تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة وإذا كنت ترغب في تناول القليل، ينبغي أن يكون قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات وبالتالي تقل فرص الإصابة بالحموضة.

تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

صحة المرأة الحامل

فترة الحمل تعتبر رحلة شاقة على الأم، فهي تحاول جاهدة الحفاظ على صحة طفلها من جانب، وتحمل الأعراض التي تظهر خلال هذه الفترة، على سبيل المثال عدم القدرة على تناول الطعام والإمساك والمغص وتشنجات المعدة والشعور الدائم بالغثيان والقيء، وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن من أصعب ما يمر على الأم في هذه الفترة "الحرقة" أو حرقة المعدة، لذا لابد من الابتعاد عن بعض الأطعمة المحفزة، مثل الكافيين والشيكولاتة والمشروبات الغازية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "insider".

خلال المرة الأولى للحمل ضرورة تناول الطعام الصحي من أجل روح بداخلك، ليس عملية سهلة على الإطلاق، ستجد نفسك تفرط في تناول الطعام بدون قصد، فالشعور بالجوع يزداد بشكل كبير، بعد أول ثلاثة شهور، ومن الأعراض الشائعة والمصاحبة للحامل في هذه الفترة: الإمساك والقيء والغثيان والحرقة، الحرقة هي شعور مزعج يتردد