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مضغ اللبان والإبر| 5 طرق لعلاج الحرقة أثناء الحمل

تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة وإذا كنت ترغب في تناول القليل، ينبغي أن يكون قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات وبالتالي تقل فرص الإصابة بالحموضة.
تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صحة المرأة الحامل
صحة المرأة الحامل
فترة الحمل تعتبر رحلة شاقة على الأم، فهي تحاول جاهدة الحفاظ على صحة طفلها من جانب، وتحمل الأعراض التي تظهر خلال هذه الفترة، على سبيل المثال عدم القدرة على تناول الطعام والإمساك والمغص وتشنجات المعدة والشعور الدائم بالغثيان والقيء، وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن من أصعب ما يمر على الأم في هذه الفترة "الحرقة" أو حرقة المعدة، لذا لابد من الابتعاد عن بعض الأطعمة المحفزة، مثل الكافيين والشيكولاتة والمشروبات الغازية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "insider".
خلال المرة الأولى للحمل ضرورة تناول الطعام الصحي من أجل روح بداخلك، ليس عملية سهلة على الإطلاق، ستجد نفسك تفرط في تناول الطعام بدون قصد، فالشعور بالجوع يزداد بشكل كبير، بعد أول ثلاثة شهور، ومن الأعراض الشائعة والمصاحبة للحامل في هذه الفترة: الإمساك والقيء والغثيان والحرقة، الحرقة هي شعور مزعج يتردد
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زيت-التامانو

ما هي فوائد زيت الكافور؟ الوقاية من أمراض الجلد

نالت الزيوت الحيوية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة في العلاجات المنزلية، على سبيل المثال زيت السمسم يعمل على علاج البشرة الجافة، ويساعد في الشفاء من الجروح، إضافة إلى الحماية من تجاعيد الوجه، بينما يساعد زيت اللافندر على التخفيف من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن هل تعلم أن زيت الكافور أيضًا يتمتع بفوائد مشابهة؟ بالفعل أثبتت الأبحاث أنه غني بقيمة عالية ترجع إلى العناصر الهامة والمعادن والفيتامينات، نقلًا عن "organicfacts".
نقص-فيتامين-سي

هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
سرطان المعدة

أنيميا ونقص فيتامين D.. أضرار الدايت غير الصحي

يتجاهل البعض صحة الجسم، وكأنه لا يحتاج لصيانة من وقت لآخر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، لأن أي نقص في عنصر محدد، يؤدي إلى خلل في الجسم، فنقص معدن الحديد، ينتج عنه الأنيميا، ونقص فيتامين A يؤدي إلى جفاف البشرة والعين، جميعها ترجع إلى اتباع حمية غذائية، تفتقر إلى العناصر الضرورية لصحة الجسم، كما يعتبر نقص فيتايمن D شائع بشكل كبير، نتيجة قلة التعرض للشمس، لذا لابد من الانتباه جيدًا لصحة الجسم، نقلًا عن الموقع الهندي "stylecraze"
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