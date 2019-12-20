المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد انقشاع الشبورة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

المرور

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد