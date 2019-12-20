جريمة

المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد انقشاع الشبورة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
المرور
المرور
أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
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قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
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24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، الجهود لم تقتصر على الحملات المكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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القيادة والشبورة

غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. و«روشتة» لقيادة آمنة

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
قوات-الشرطة (3)

60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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