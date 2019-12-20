سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب الرياح.. 140 ألف منزل ومتجر بلا كهرباء في فرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
فرنسا
فرنسا
انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة، عن 140 ألف منزل في منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في وسط وجنوب البلاد.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن السلطات الفرنسية أصدرت تحذيرات بشان أحوال الطقس مساء أمس الخميس، حيث أفادت بقدوم رياح قوية يعقبها هطول أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار تأتي بعد أسبوعين من هطول الأمطار الموسمية التي أدت إلى حدوث فيضانات في جنوب شرق فرنسا.

اعدام

كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن بلاده تنوي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف توكايف خلال اجتماع للمجلس الوطني للثقة العامة التابع للرئاسة الكازاخية اليوم الجمعة "لقد حان الوقت لحل القضايا التي أثارها بنشاط المدافعون عن حقوق الإنسان لدينا، أوجه وزارة الخارجية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
بوتين (3)

بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ترامب وبوتين

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
احتجاجات إيران

إيران: اعتقال 650 شخصًا في مناطق متفرقة بالبلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 650 شخصا في عدد من المناطق بالبلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني، إذ نقلت قناة «العربية الإخبارية» عن قائد الشرطة في مدينة كرمانشاه الإيرانية «على أكبر جافيدان»، قوله: «إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 250 متظاهرا آخر في المدينة الواقعة غرب البلاد». من جانبه، أعلن مسئول أمني عن اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن محافظتي الأهواز وفارس في الجنوب الإيراني.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]