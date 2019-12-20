بسبب الرياح.. 140 ألف منزل ومتجر بلا كهرباء في فرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

فرنسا

انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة، عن 140 ألف منزل في منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في وسط وجنوب البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن السلطات الفرنسية أصدرت تحذيرات بشان أحوال الطقس مساء أمس الخميس، حيث أفادت بقدوم رياح قوية يعقبها هطول أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار تأتي بعد أسبوعين من هطول الأمطار الموسمية التي أدت إلى حدوث فيضانات في جنوب شرق فرنسا.



