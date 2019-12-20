«الوزراء» ينفي ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

طارق شوقي

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُوضحةً أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة للإعلان عن أكبر حركة ترقيات للمعلمين يبدأ تنفيذها من شهر يناير المقبل، حيث سيتم ترقية320 ألف معلم إلى الدرجات العليا وفقاً للإجراءات المتبعة.وتحرص الوزارة أيضا على تطوير كافة البرامج التدريبية والتوسع في مشروع "المعلمون أولاً"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، حيث