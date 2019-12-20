سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب المصروفات.. هل منعت جامعة الأزهر طلابها من أداء الامتحانات؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع جامعة الأزهر,أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، وأنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي لتلك الفئات، بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم، وذلك في إطار حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها والمنتمين للمؤسسة التعليمية للأزهر الشريف.
في سياق متصل، تسعى جامعة الأزهر لتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة لتحويل الجامعة إلى منظومة الجامعات الذكية، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على التصحيح الإلكتروني، وكذلك الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بذلك، فضلاً عن طباعة الأوراق المتعلقة بنظام التصحيح الإلكتروني، وتوفير الأجهزة اللازمة، وذلك في
اقرأ المزيد
وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
بطاطس

هل تستخدم الدولة مبيدات ضارة في تخزين تقاوي البطاطس؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
آمنة -نصير -عضو -مجلس -النواب (1)

آمنة نصير: النقاب ليس من الدين الإسلامي بل تشريع يهودي

طالبت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية، إذ قالت إن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم - أثناء فترة دراستهم بالجامعة- من المصروفات الدراسية. وقال الدكتور الخشت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن، بسبب عدم وصول الإعلان الداخلي في الكليات إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.
وزير-الماليه

وزير المالية: ضمانات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]