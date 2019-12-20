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محمد سامي: «أنا نمبر وان»..وياسمين صبري نجمة بجمالها

سامي: نسرين أمين كومبارس وصنعت اسم غادة عبد الرازق فى السوق.. فشل محمد رمضان نجاح لنجوم آخرين.. أحترم نجيب محفوظ ولكن لا يستهوينى.. ولا أفضل أعمال داوود عبد السيد.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
محمد سامي
محمد سامي
فى عام 2009 قدم نفسه للجمهور بإخراجه فيديو كليب "80 مليون إحساس" للسوبر ستار هيفاء وهبى غازلت فيه المصريين لكنه لم يكتف بعمله فى مجال الأغانى المصورة، طرق باب السينما والدراما التليفزيونية، ليسطع نجمه فى سوق الدراما سريعا عبر 6 أعمال حققت رواجا كبيرا رغم تعرضه لموجة انتقادات بأنه يروج لأعمال البلطجة، لكن ثقة المخرج محمد سامى فى إمكاناته وموهبته كانت تمنحه دفعة قوية نحو مزيد من النجاح بتقديم أعمال جديدة تتهافت القنوات الفضائية على اقتناص حقوق بثها لا سيما "ماراثون رمضان".
"التحرير" حاورت المخرج الشاب للحديث عن مسيرته الفنية التى تخللتها تجربة التأليف والتمثيل، وثقته فى نجاح مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان الذى يحرص من خلاله على تجنب الانتقادات التى تعرض إليها خلال السنوات الماضية، ورده على انتقاد البعض لاختياره كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى،
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تامر حسنى

معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.
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علي ربيع يتحدى محمد صلاح في «تنطيط» الكرة

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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

كواليس لجوء أسرة الشهيد منسي إلى القضاء لوقف مسلسل «الاختيار»

رغم مرور عامين على استشاد العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد يوم 7 يوليو 2017، في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية، أثناء التصدي لهجوم إرهابي بشمال سيناء، إلا ان صورته لم تغب عن وجدان محبيه، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن مسلسل يتناول قصة حياة الشهيد يحمل أسم "الاختيار"، من تأيف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الشهيد المنسي، ومع بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2020، بدأت الأزمة.
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أول ظهور إعلامي لابنة شقيق الزعيم عادل إمام (فيديو)

كشفت نور عصام إمام ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، علاقتها مع عمها ودعمه لها في عملها كمصممة أزياء من خلال ظهورها في "MBCTrending". وقالت "نور" عن الزعيم: "حبيبي وعمي وقدوتي وأبويا التاني ومثلي الأعلى كبير العيلة ودايما بيشجعني". وأضافت: "فيه صورة كنت متصوراها معاه انا واختي فرح والناس بيفتكرونا معجبات وهو بيحضنا في الصورة وفيه ناس تاني يفكرونا بناته"، مؤكدة أن القليل يعرف أنه شقيق والدها بينما كان البعض يعتقد اننا متزوجين، قائلة: "الموضوع كبر شوية".
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إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.
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نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
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