ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول عزله

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول إجراءات عزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يدير المحاكمة". وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء.. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".

وأشار إلى أن السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين في تقديم قرار الاتهام إلى مجلس الشيوخ هو أنهم "لا يريدون أن يدلي السياسي الفاسد آدم شيف ( رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب) بالشهادة تحت القسم، ولا يريد أن يدلي المخبر (الذي أفصح عن المكالمة الهاتفية لترامب مع الرئيس الأوكراني)، والمرشح الديمقراطي المحتمل

وأشار إلى أن السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين في تقديم قرار الاتهام إلى مجلس الشيوخ هو أنهم "لا يريدون أن يدلي السياسي الفاسد آدم شيف ( رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب) بالشهادة تحت القسم، ولا يريد أن يدلي المخبر (الذي أفصح عن المكالمة الهاتفية لترامب مع الرئيس الأوكراني)، والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة جو بايدن ونجله هانكر بشهاداتهم.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أحال أمس الأول (الأربعاء) الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.







