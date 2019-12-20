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الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي قرى جنوب بورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على الأراضي الخاصة بهم. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة بورسعيد، أكدت أنه لا صحة لتهجير أيً من أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وكذلك الأراضي المحيطة ببحيرة المنزلة دون المساس بأي حق من حقوق الأهالي المُقيمين بها، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في استرداد الأراضي والأملاك المُتعدى عليها بكل حزم.
وفي إطار حرص الدولة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بلغ عدد التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة المنزلة وغيرها من القرى الأخرى 2949 حالة، منها 1832 حالة تابعة للثروة السمكية، و569 حالة تابعة للري والصرف، و498 حالة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحالة واحدة تابعة للآثار.وفي
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