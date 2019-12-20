هل يتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نهاية ديسمبر؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ظلام - أرشيفية

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر الجاري، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عامًا. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان انه بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، مُوضحاً أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، وأنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مُشيراً إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.

ووفقا للبيان، يقوم المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وأسوان) برصد وقياس المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، ورصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، وحتى الآن لم تُشر البيانات التي يرصدها المعهد إلى وجود أي ظواهر غير طبيعية.وأوضح