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هل يتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نهاية ديسمبر؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
ظلام - أرشيفية
ظلام - أرشيفية
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر الجاري، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عامًا. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان انه بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، مُوضحاً أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، وأنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مُشيراً إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.
ووفقا للبيان، يقوم المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وأسوان) برصد وقياس المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، ورصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، وحتى الآن لم تُشر البيانات التي يرصدها المعهد إلى وجود أي ظواهر غير طبيعية.وأوضح
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التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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هل تستخدم الدولة مبيدات ضارة في تخزين تقاوي البطاطس؟

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حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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حقيقة ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكد أنه لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تمامًا.
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هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
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الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
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هل تراكمت ديون قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.
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