اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

اتحاد الكرة

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".

وفيما يخص موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري، قال فضل: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني، وقطعنا شوطا كبيرا ونحن الآن في الخطوات النهائية لتطبيق التقنية في الكرة المصرية، ويتبقى فقط الحصول على بعض الموافقات القانونية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات المعنية".وأتم فضل:

وفيما يخص موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري، قال فضل: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني، وقطعنا شوطا كبيرا ونحن الآن في الخطوات النهائية لتطبيق التقنية في الكرة المصرية، ويتبقى فقط الحصول على بعض الموافقات القانونية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات المعنية".



وأتم فضل: "الأسبوع المقبل سأعقد جلسة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة. الجلسة هدفها مناقشة كافة الأمور التي تساعد على تطوير الكرة المصرية، وسنناقش كافة الأمور، ومن بينها الشرط الخاص بالمدربين. نسعى لتطوير الكرة المصرية وإعداد كوادر كبيرة، وكل ما يُفيد الصالح العام والكرة المصرية، سنسعى لتطبيقه وسنستمع لكل وجهات النظر".

