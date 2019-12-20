رياضة

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
وفيما يخص موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري، قال فضل: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني، وقطعنا شوطا كبيرا ونحن الآن في الخطوات النهائية لتطبيق التقنية في الكرة المصرية، ويتبقى فقط الحصول على بعض الموافقات القانونية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات المعنية".وأتم فضل:
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مايكل أرتيتا

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
الزمالك- والشرقية (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
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